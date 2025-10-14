Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Андрея Йовенко. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Андрей Йовенко. Защитник Украины пропал без вести 15 сентября 2024 года, и только сейчас стало известно о его смерти.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Печальное известие
"Еще одна болезненная потеря для Бучи. Погиб наш земляк – Андрей Йовенко. 45-летний младший сержант пропал без вести 15 сентября 2024 года во время отражения вражеского штурма в Донецкой области. Лишь недавно стало возможным идентифицировать его по ДНК", – говорится в сообщении.
В мирной жизни защитник Украины работал сантехником – был добрым, искренним, всегда готовым помочь другим. Во время оккупации Андрей оставался в Буче – не покинул свой город даже в самые темные дни. Был захвачен оккупационными войсками, но смог вырваться из плена. Уже в апреле 2022 года добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины.
"Выражаем искренние соболезнования жене Галине, сыну Денису и дочери Марии. Разделяем вашу боль и эту невыразимо несправедливую потерю", – добавил Федорук.
Церемония прощания с воином состоится во вторник, 14 октября, в Буче. Сначала – возле дома, где жил защитник, в 11:30 (улица Новое Шоссе, 3). Чин похорон – в 12:00 на Аллее Героев, по улице Памяти, 1.
