Оставил бы уже авто под лифтом: в Киеве заметили уникального 'героя парковки'. Видео

В Днепровском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель легковушки KIA оставил свое авто на выходе из дома - впритык к лестнице.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Рядом можно заметить еще несколько "единомышленников" нарушителя ПДД.

"Видимо, если бы мог - прямо под лифт бы запарковался. Ну, как так? Киев, Раисы Окипной, 4А", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что водитель KIA оставил свое авто вплотную к лестнице – таким образом женщины с колясками или люди с инвалидностью без посторонней помощи не смогли бы выйти из дома. Стоит добавить, что рядом можно заметить еще несколько "героев парковки".

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Напомним, в Оболонском районе Киева возле одного из супермаркетов заметили очередного "героя парковки". Водитель BMW оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева заметили очередного "героя парковки", которого оперативно настигла карма. Водитель BMW оставил свою машину прямо на газоне, вплотную к детской площадке.

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