В Киеве 'герой парковки' покинул BMW сразу на двух местах для людей с инвалидностью. Фото

В Оболонском районе Киева возле одного из супермаркетов заметили очередного "героя парковки". Водитель легковушки BMW оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в соцсетях. Такая "остановка" является грубым нарушением ПДД.

"Герой парковки" на Оболонской площади возле супермаркета "Велмарт", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что водитель BMW припарковался на двух местах сразу для людей с инвалидностью.

Добавим, согласно статье 122 (парковка авто на местах, предназначенных для парковки транспорта, управляемых людьми с инвалидностью) КУоАП, нарушителям ПДД грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен. Со своей стороны призываем граждан не быть безразличными, вызывать полицию и жаловаться на таких "героев парковки".

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева местные жители забросали мусором и старыми шинами машину, которую припарковали прямо на зеленой зоне. Событие произошло на улице Софии Русовой.

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