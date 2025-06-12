Мгновенная карма: в Киеве оштрафовали очередного 'героя парковки' на газоне. Подробности и фото

В Подольском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель BMW оставил свою машину прямо на газоне впритык к детской площадке.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На правонарушение оперативно отреагировали патрульные.

"Травка, детская площадка, скамейка, BMW. Киев, Василия Порика, 9", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть, как водитель легковушки припарковал свою машину прямо на зеленой зоне впритык к детской площадке.

На нарушение сразу отреагировали в патрульной полиции Киева. В пресс-службе отметили, что инспекторы прибыли на место и обнаружили автомобиль, припаркованный на газоне. Правоохранители провели беседу с водителем BMW по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по части 1 статьи 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП.

"Напоминаем, что согласно п. 15.10 (е) ПДД Украины, стоянка на газонах запрещается", – напомнили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева возле одного из супермаркетов заметили очередного "героя парковки". Водитель BMW оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

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