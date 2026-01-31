Остановка метро в Киеве: в ГСЧС показали, как выводили пассажиров из тоннелей подземки. Фото и видео

В Киеве в субботу, 31 января, из-за отключения электроэнергии, временно останавливали движение поездов метро. Из-за этого около 500 пассажиров оказались в вагонах в тоннелях между станциями, и чтобы вывести их на поверхность задействовали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, никто не пострадал.

Что известно

"Киев: спасатели вывели почти 500 человек во время вынужденной остановки поездов метрополитена", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в столичной подземке было приостановлено движение поездов. Некоторые из них вынужденно совершили остановку в тоннелях между станциями. В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой – в 1 км от станции "Выдубичи".

Что предшествовало

В Киеве в субботу, 31 января, останавливалось движение поездов столичного метрополитена. Это произошло из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров, но около 15:30 полностью восстановили работу подземки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 января по всей стране применили аварийные и экстренные отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области, в Одессе, Сумской, Черниговской, Житомирской и некоторых других областях действуют экстренные и аварийные графики отключения.

