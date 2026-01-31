В Киеве остановилось движение поездов метрополитена и работа эскалаторов: что известно. Фото и видео

В Киеве в субботу, 31 января, остановилось движение поездов столичного метрополитена. Это произошло из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров.

Об этом сообщили в социальных сетях. Официальной информации о ЧП пока нет.

Что известно

"Сообщают, что из-за низкого напряжения остановились поезда в метро", – говорится в сообщении.

Впоследствии в КГГА уточнили, что из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

"О возобновлении работы сообщим дополнительно", – добавили в пресс-службе.

Также информацию об отключении электроэнергии и проблемах с работой подземки подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие (на резервном питании станций)", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 января по всей стране применили аварийные и экстренные отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области, в Одессе, Сумской, Черниговской, Житомирской и некоторых других областях действуют экстренные и аварийные графики отключения.

