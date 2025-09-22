Оформляли мужчинам уход за 'больным' родственником: в Киеве разоблачили очередную схему для уклонистов. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили очередную схему заработка на уклонистах, к которой, по информации следствия, причастны врачи. Стоимость "услуг" составляла 3,5 тысячи долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Оформить уход за "больным" родственником и избежать мобилизации – именно такую схему разоблачили следователи. Как выяснилось, подзаработать на военнообязанных решила 43-летняя жительница столицы. Чтобы воплотить план в реальность, привлекла двух сообщников – должностных лиц киевских медучреждений", – рассказали в пресс-службе.

Как установили полицейские, злоумышленница за деньги предлагала услугу по оформлению ухода за "больными" родственниками "под ключ". От клиентов она получала только копии документов и личные данные, которые передавала своим сообщникам – врачам. Они же изготавливали все справки и заключения без проведения обязательных осмотров и исследований.

Внесенные в заключение ложные сведения о наличии заболеваний подтверждали необходимость постоянного ухода за якобы больным родственником. Готовый пакет медицинских документов организатор передавала "клиенту" в обмен на вознаграждение – 3,5 тысячи долларов. Таким образом "заказчик" мог избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу как сопровождающее лицо.

Во время обысков были найдены и изъяты медицинские документы с признаками подделки, средства связи, черновые записи, деньги и прочее. Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции в Киевской области задержали организатора схемы оформления фиктивных диагнозов для уклонистов. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценил в 26 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!