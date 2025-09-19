За $26 тыс. обещал уклонисту снять с розыска и с воинского учета: на Киевщине задержали злоумышленника. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции на Киевщине задержали организатора схемы оформления фиктивных диагнозов для уклонистов. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценил в 26 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачили в Киевской области схему уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Организатором оказался 40-летний безработный житель города Переяслав Бориспольского района. Прикрываясь удостоверением одной из общественных организаций, он предлагал военнообязанным за деньги "решить вопрос" о снятии с розыска и исключении с учета по состоянию здоровья", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Был зафиксирован факт вымогательства от жителя Киевской области денег за помощь в установлении фейкового диагноза и получения положительного заключения о непригодности к военной службе.

"Бизнесмена" задержали на одной из автозаправочных станций Переяслава во время получения 22 тыс. долларов США. Ранее он уже получил первый "транш" 4,4 тыс. долларов. Общая сумма "сделки" составила более 26 тыс. долларов США.

Во время обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовал злоумышленник, изъяты медицинские справки о якобы непригодности к службе, повестки от ТЦК и СП, черновые записи и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Ему сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, обещал киевлянке за вознаграждение снять с розыска в базе "Оберіг" ее военнообязанного мужа. Стоимость "услуги" составляла 2 тысячи долларов США.

