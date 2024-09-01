Переменная облачность и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 сентября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 2 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 2 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью около 20°С, днем 28-30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 августа вечером погода в Киеве прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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