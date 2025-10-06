Облачно и до +15°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 октября

В Киевской области в понедельник, 6 октября, облачно, синоптики существенных осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 6 октября по территории Киевской области. Облачно. Без существенных осадков. Видимость хорошая. Температура по области 10-15°С, в Киеве 13-15°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +12°С... +14°С; Мироновка +12°С... +14°С; Фастов +12°С... +14°С; Яготин +12°С... +14°С; Барышевка +12°С... +14°С; Борисполь +12°С... +14°С и Вышгород +12°С... +14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Ночью был мелкий дождь. Утром осадков не ожидается. В середине дня мелкий дождь начнется снова и будет идти до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

