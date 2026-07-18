"Нет ни одного дня, когда Папа не молился бы за Украину": главный дипломат Ватикана посетил костёл святого Николая в Киеве. Фото

Главный дипломат Ватикана архиепископ Пол Ричард Халлагер посетил киевский костел святого Николая в Киеве. Он привез украинским верующим слова духовной поддержки от Папы Римского, а также при его участии состоялась Святая Месса.

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Он подчеркнул, что наша страна находится в центре постоянного внимания Ватикана. Об этом сообщили в пресс-службе Римско-католического прихода св. Николая в Киеве в социальной сети Facebook.

Что известно

Так, в костеле Святого Николая в Киеве состоялась торжественная Святая Месса с участием секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Халлагера. Специальный посланник Папы Римского передал украинским верующим слова духовной поддержки от Понтифика и вместе с общиной помолился за мир в Украине.

Отмечается, что это первый визит высокопоставленного гостя из Ватикана в храм после того, как религиозной общине частично передали костел в пользование. Обращаясь к верующим, главный дипломат Ватикана выразил радость от возвращения в Киев спустя четыре года после своего предыдущего визита. Он отметил невероятную стойкость украинского народа и религиозной общины, которая уже приносит первые плоды – в частности, начало первых реставрационных работ в поврежденном храме.

"У вас есть добродетель стойкости. Я не сомневаюсь, что вы выдержите до конца. Трудностей и проблем хватает и будет хватать, но будьте стойкими в вере, надежде и любви", – подчеркнул архиепископ.

Он особо подчеркнул, что Украина находится в центре постоянного внимания Ватикана:"Не проходит ни одного дня, когда Папа не молился бы за Украину".

Вместе с архиепископом Халлагером молебен возглавили Апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас и настоятель прихода отец Павел Вышковский ОМИ. Настоятель также ознакомил гостей с текущим состоянием костела и бюрократическими проблемами, которые до сих пор остаются нерешенными.

Подарки от верующих

По завершении молебна от имени прихожан и Попечительского совета костела к архиепископу обратилась член Попечительского совета костела Мария-Тереза Шибанов. Она поблагодарила Святой Престол за дипломатические усилия и поддержку в процессе возвращения храма общине. Кроме того, в знак благодарности вручила гостю украинский символ памяти и надежды – подсолнухи.

Также Мария-Тереза вспомнила министранта Дмитрия Шклярчука, который служил во время прошлого визита архиепископа Халлагера в 2022 году. Впоследствии парень ушел на фронт и погиб, защищая Украину.

Посланнику Папы передали особый подарок от деятельницы культуры Ирины Плеховой и кинорежиссёра Олега Чёрного. Российский ракетный удар полностью разрушил их дом, оккупанты сожгли всё имущество супругов. Однако под завалами чудом уцелела икона "Тайная вечеря". Прихожане подчеркнули, что эта спасённая икона является главным доказательством — агрессор может разрушать стены и вещи, но ему никогда не под силу уничтожить украинскую веру, надежду и любовь.

Костёл Святого Николая — один из двух римско-католических костёлов в Киеве, построенных до 1917 года. Он расположен в центре города на улице Большой Васильковской. В сентябре 2021 года храм был поврежден в результате пожара. Кроме того, 20 декабря 2024 года храм был поврежден в результате российского ракетного обстрела. Взрывная волна и осколки выбили стекла в здании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд обязал Минкульт передать здание костела Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-католической церкви. Соответствующее решение было принято во время заседания в пятницу, 24 января.

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