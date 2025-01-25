Суд обязал Минкульт передать костел Святого Николая общине Римско-католической церкви

В Киеве суд обязал Минкульт передать здание костела Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-католической церкви. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в пятницу, 24 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе РКЦ. Храм был построен католиками более 100 лет назад.

"Проблема возвращения костела Святого Николая приходу длится уже много лет. Несмотря на решение высших органов власти, Минкульт продолжает затягивать этот процесс. 24 января 2025 года, в пятницу, в Днепропетровском окружном административном суде состоялось заседание, на котором общественный союз "Свобода совести" выступил с требованием к государственным органам выполнить свои обязанности", – рассказали в РКЦ.

Как напомнили в пресс-службе, католическая община Украины на протяжении длительного времени неоднократно обращалась в государственные органы с требованием вернуть им помещение костела святого Николая. Храм в 1917 году построили католики.

В 2005 году своим Указом президент Украины Виктор Ющенко поручил правительству и местным органам власти принять необходимые меры для возвращения костела Святого Николая общине РКЦ, однако этого так и не произошло.

"Во время судебного заседания настоятель прихода отец Павел Вышковский подчеркнул, что то, что костел до сих пор не возвращен в пользование религиозной общине является "не только нарушением прав прихода, но и обманом более 25 тысяч граждан, год назад подписавших петицию в поддержку возвращения и спасения костела, который предыдущие "владельцы" довели до руины", –подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что по результатам рассмотрения обращения суд обязал Министерство культуры и стратегических коммуникаций передать здание костела религиозной общине Римско-католической церкви.

Костел Святого Николая – один из двух римско-католических костелов в Киеве, построенных до 1917 года. Он расположен в центре города на Большой Васильковской улице. В сентябре 2021 года храм был поврежден в результате пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 20 декабря 2024 года, в результате российского ракетного обстрела был поврежден костел Святого Николая. Взрывной волной и обломками выбило стекло в здании.

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