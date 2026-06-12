Нестабильная летняя погода с дождями: прогноз для Киева и области на ближайшие пять суток

В Киеве и области в течение следующих пяти дней синоптики прогнозируют переменчивую летнюю погоду с периодическими кратковременными дождями, местами с грозами. Температура воздуха в этот период составит в среднем +18°С… +21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадки отступят только во второй половине рабочей недели.

Что рассказали синоптики

"13-17 июня в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем нестабильную летнюю погоду с периодическими кратковременными дождями различной интенсивности, местами в сопровождении гроз", — – рассказали в пресс-службе.

Синоптики уточнили, что больше дождей стоит ожидать в ближайшие трое суток (ночью 13, днем 14 и в течение суток 15 июня), меньше их должно быть во вторник (только местами днем), а уже в среду без осадков.

Ветер будет преимущественно западным, меняясь с северо-западного на западный и юго-западный, слабый до умеренного. Атмосферное давление и влажность воздуха будут колебаться.

"Ожидаем прохладные ночи (особенно в области) с плавным ходом минимальной температуры и умеренное дневное тепло с несколько более широким диапазоном максимальной температуры", — добавили в Укргидрометцентре на сайте –.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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