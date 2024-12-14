Небольшой снег и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 декабря

В Киевской области в воскресенье, 15 декабря, облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 15 декабря на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка -1°С…+1°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин -1°С…+1°С; Барышевка -1°С…+1°С; Борисполь -1°С…+1°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 декабря облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночной снег к утру стихнет. Днем он уйдет с меньшей силой, а к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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