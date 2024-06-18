Небольшая облачность и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 июня

В Киеве и Киевской области в среду, 19 июня, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 19 июня по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем около 30°С", -– говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 июня облака, которые появятся в Киеве днем, продержатся недолго – вечером ожидается ясная погода. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!