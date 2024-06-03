Вошел в десятку самых сухих с 1891: погодные итоги мая в Киеве

Май в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Наибольшую температуру воздуха в столице зафиксировали 28 числа.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 16,3°С, что выше климатической нормы на 0,5°С. Холоднее всего было 14 мая, когда минимальная температура снизилась к утру до 2,9°С, а самое теплое – 22 числа, когда максимальная температура повысилась до +28,0°С", – говорится в сообщении.

В ЦГО добавили, что осадков на проспекте Науки выпало 15 мм или 23% климатической нормы. Нынешний май в столице стал восьмым самым сухим в рейтинге осадков с 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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