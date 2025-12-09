Навсегда 34: стало известно о гибели военного из Киевской области Ивана Гунича. Фото

На Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Любарцы Киевской области Иван Гунич. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что в бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, погиб наш отважный защитник, настоящий патриот, участник боевых действий в зоне АТО/ООС, младший сержант, командир зенитного артиллерийского отделения 34-летний Иван Гунич из села Любарцы", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 18 мая 1990 года в селе Недра Киевской области. В 17 лет создал свою семью, где родились двое сыновей.

Когда начались боевые действия на востоке нашей страны в 2014 году Иван помогал военным, которые были на передовой. Впоследствии с семьей приняли решение переехать в село Любарцы и уже в марте 2017 года подписал контракт и стал на защиту Украины, потому что не мог оставаться в стороне.

После прохождения обучения уже в июне 2017 года отправился на передовую, противостоял врагу в Донецкой и Луганской областях. Добросовестно выполнял воинский долг и через два года стал командиром отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки. После завершения контракта вернулся к семье, с которой больше всего любил проводить свободное время, особенно вместе ездить на рыбалку.

Когда началось полномасштабное вторжение Иван добровольно поехал в военкомат и его отправили в сельскую территориально обороны, где он сразу начал обустраивать блокпосты и учил местных мужчин по обращению с оружием. Уже в конце марта 2022 года отправили в бригаду ПВО.

"В мае 2024 года был переведен в танковую бригаду, в составе которой отправился сначала на Харьковщину, а затем – в Курскую область РФ, где 18 октября 2024 года оборвалась любая связь с нашим Героем. Страшный статус "пропавший без вести", болезненное ожидание и сегодня защитник вернулся в родное село ... На щите. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

