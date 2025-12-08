Вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Константина Барабанова. Фото

В результате вражеского обстрела в Донецкой области погиб военный из Лубянки Киевской области Константин Барабанов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 декабря 2022 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"На щите возвращается домой Константин Барабанов с Лубянки. Герой погиб 8 декабря 2022 года на Донетчине от вражеского снаряда. Тот участок поля боя тогда оккупировали россияне, поэтому вернуть Константина домой долгое время было невозможно", – написал Федорук.

43-летний защитник жил в Лубянке Бучанской громады. Любил водить авто, ухаживать за хозяйством, работал сварщиком. Добровольно мобилизовался в апреле 2022 года.

"У Константина остались жена Екатерина и сын Илья. Искренне сочувствуем семье. Вечная память Герою", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Обуховского района Киевской области Артем Гуцол. Жизнь боевого медика оборвалась 30 июня 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания 19 июля на Покровском направлении погиб военный из Боярки Киевской области Олег Боровик. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!