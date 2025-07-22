На заказ поджигали машины по ночам: в Киеве правоохранители задержали двух злоумышленников. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, на территории Шевченковского района столицы, подожгли в течение недели четыре автомобиля. За такую "работу" им обещали щедрую оплату, которую они так и не получили.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Детали преступления

По словам правоохранителей, в начале июля они начали получать информацию о поджогах автомобилей на территории Шевченковского района Киева. Все преступления совершались по аналогичной схеме и в ночное время.

Было установлено, что к совершению преступлений могут быть причастны двое мужчин в возрасте 20 и 57 лет. Когда их задержали, то оказалось, что они не были знакомы между собой.

"Мы установили, что задержанные за деньги согласились совершать поджоги автомобилей в столице. Злоумышленники действовали по аналогичной схеме – выбирали машину, ночью обливали легковоспламеняющимся веществом, поджигали и снимали свои действия на видео, как подтверждение выполненной работы. Сейчас следователи доказали причастность 20-летнего задержанного к поджогу одного автомобиля, а его старшего "коллеги" – к поджогу трех автомобилей", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, открыто уголовные производства, а задержанным сообщили в о подозрении.

Что предшествовало

В Службе безопасности Украины призвали украинцев помочь противодействовать попыткам вербовки российскими спецслужбами наших соотечественников к совершению диверсий и терактов на территории государства. Для этого в Службе создали специальный чатбот под красноречивым названием "Спали ФСБшника".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели успешную спецоперацию по задержанию двух агенток российской военной разведки (ГРУ), которые готовили теракты в Полтаве и Днепре. Их целями должны были стать украинские судьи, волонтеры и военнослужащие.

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