СБУ и Нацполиция задержали агенток ГРУ, которые подожгли авто военного и готовили подрывы судей и волонтеров. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели успешную спецоперацию по задержанию двух агенток российской военной разведки (ГРУ), которые готовили теракты в Полтаве и Днепре. Их целями должны были стать украинские судьи, волонтеры и военнослужащие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Офисе генерального прокурора. Как установило следствие, одна из женщин – жительница Полтавы – получила через Telegram предложение от представителя спецслужбы РФ поджечь авто украинского военного.

За "задание" ей пообещали денежное вознаграждение. Женщина согласилась и привлекла к преступлению свою 33-летнюю подругу.

В одном из гипермаркетов злоумышленницы приобрели компоненты для изготовления воспламеняющейся смеси, после чего подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, припаркованный на стоянке.

Этот поджог, как выяснилось впоследствии, был "тестовым" заданием перед более серьезными операциями — покушениями на жизнь.

Далее агентки получили новые задания — ликвидацию украинских судей и известных волонтеров. Одну из женщин направили в Днепр, где она получила координаты тайника со взрывным устройством, заложенным в багажнике скутера. Она забрала взрывчатку, заложила ее возле автомобиля судьи, установила скрытую камеру для слежения и пыталась совершить взрыв дистанционно. Именно в этот момент ее и задержали оперативники СБУ.

Ее сообщницу, которая оставалась в Полтаве, задержали по месту жительства. Следствие установило, что обе фигурантки уже имели судимости за кражи и наркопреступления, и были замечены в Telegram-каналах, где искали "легкий заработок" после отбытия наказаний.

Следователи СБУ уже сообщили обеим задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 — законченное покушение на террористический акт, совершенное группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Обеим женщинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Учитывая тяжесть преступлений, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали 20-летнего киевлянина, который поджег дверь квартиры "предателя" по заданию куратора, который представился "работником СБУ". Парень переписывался в мессенджере якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси, а потом повелся на вымышленную легенду и совершил поджог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!