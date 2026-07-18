На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Василия Мельника. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Фастовского района Киевской области Василий Мельник. Сердце украинского воина остановилось 24 марта 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"С глубокой скорбью сообщаем о возвращении на родину на щите Защитника Украины Василия Григорьевича Мельника", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 30 апреля 1984 года в городе Васильков, с детства проживал в поселке Боровая. Учился в местной школе, которую окончил в 1998 году, а затем в Фастовском профессионально-техническом училище № 18, где получил профессию электрогазосварщика. Работал в Киеве на заводе ЧАО "КЕВРЗ", впоследствии выпекал хлеб на Киевском хлебокомбинате № 10. Также Василий Григорьевич работал слесарем-электриком по обслуживанию лифтов в Свято-Михайловской клинической больнице города Киева.

Герой был искренним, добрым и жизнерадостным человеком, всегда находил повод для улыбки. Любил путешествия, особенно в горы, а также увлекался историей Украины.

С началом полномасштабного вторжения он вступил в ряды местной самообороны и активно участвовал в ликвидации последствий разрушений в городе Бородянка. 17 июня 2022 года Герой был призван в Вооруженные Силы Украины, участвовал в освобождении Харьковской области, а 24 октября 2022 года получил тяжелое ранение в боях за город Лиман. После лечения и реабилитации воин вновь вступил в ряды ВСУ, но уже нес службу в родном Фастовском районе.

С декабря 2023 года Герой участвовал в боях на Бахмутском направлении Донецкой области. К сожалению, он погиб 24 марта 2024 года вблизи населенного пункта Клещеевка. Долгое время считался пропавшим без вести, а теперь возвращается в родной дом на щите.

"В скорби остались мать Мария Андреевна, родные братья Роман и Владимир со своими семьями, многочисленные родственники, кумовья, друзья, побратимы. Мы разделяем с семьёй боль утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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