На память о Киеве: какой была столица начала 1900-х годов в альбом типографии Кульженко. Фото

Благодаря известному украинскому печатнику Стефану Кульженко до нас дошли уникальные фотографии с видами столицы Украины, в частности, начала 1900-х годов. Один из альбомов, который можно было приобрести, назывался – "На память о Киеве".

Старые фото опубликовали в сообществе "Неизвестный раздел". Город сильно изменился с тех времен.

Взгляд в прошлое

"Альбом "На память о Киеве", издательства Стефана Кульженко. Начало ХХ века. Издание хранится в фондах Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени Владимира Заболотного", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как тогда выглядели Подол, центр Киева, в частности Крещатик, Золотые Ворота, а также правый берег столицы со стороны Труханова острова.

Кульженко Стефан Васильевич – украинский печатник, книгоиздатель, один из самых успешных предпринимателей своего времени в Украине и Российской империи в целом.

Немного из истории столицы

Крещатик, является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

Для многих жителей и гостей Киева Пассаж на Крещатике – это улица дорогих магазинов и гламура. Однако во второй половине 1960-х годов здесь можно было приобрести товары по доступным ценам, прежде всего – для детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

