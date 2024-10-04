Мультики в салоне: в Киеве на Севастопольской площади в 1980-х годах работал уникальный кинотеатр. Фото

В Соломенском районе Киева в 1980-х годах работал уникальный детский кинотеатр "Орленок". Он располагался в самолете Ан-10, когда-то стоявшем на Севастопольской площади.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". К сожалению, он не сохранился до наших времен.

"Детский кинотеатр "Орленок" в самолете АН-10 на Севастопольской площади. 1980-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, как раньше смотрелось любимое место отдыха детей.

Как отметил портал "Киев от прошлого к будущему", к сожалению, уже в конце 1980-х годов кинотеатр перестал работать, а сам самолет был в плохом состоянии. В ноябре 1993 года его подожгли. Весной 1994 года авиапамятник был демонтирован и перевезен в Жулян, где его впоследствии утилизировали.

Напомним, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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