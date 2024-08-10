Строили в 1950-1960-е годы: в сети показали, как выглядели дворовые детские бассейны в Киеве. Фото

В Киеве в 50-60-е годы ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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Архивные снимки и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, эти места отдыха не сохранились до наших дней.

"В 50-60-е годы ХХ века в Киеве была интересная практика по строительству неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов для детей в разных районах среди городской застройки. Там дети могли в летнюю жару купаться среди дня", – говорится в сообщении.

Как отметила автор рассказа, на первом фото можно увидеть Первомайский массив (Чоколовка). Этот дворовый бассейн даже в фильм попал. Второе фото – локация сейчас даже в голове не укладывается – "детский бассейн в сквере на бульваре Шевченко". Он размещался перед зданием современного Министерства образования. До 1963 года там был корпус Киевского строительного института.

Следует добавить, что сегодня таких бассейнов в Киеве не осталось. Руины одного из них можно найти, если поискать, на Воскресенке во дворе среди хрущевок – недалеко от улицы Черных Запорожцев.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские кручи в Киеве выглядели несколько иными. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

В далеком 1965 году власти Киева планировали серьезное развитие метрополитена, который к тому времени работал 5 лет. Уже тогда хотели построить четыре ветки, в том числе на Троещину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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