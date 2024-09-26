В сети показали, как выглядел осенний Киев на снимках 1970-х годов. Фото

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался не в палитру художника, которая в 1970-х годах сняла камера фотографа.

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Старые снимки опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, каким был город около 50 лет тому назад.

"Осенний Киев 1970-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть центр Киева, в частности парк Тараса Шевченко, а также вид на Пешеходный мост и правый берег столицы со стороны Труханового острова.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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