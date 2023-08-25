Много песка и без ТРЦ: в сети опубликовали уникальные фото Оболони 1970-80-х годов

Оболонь как жилой массив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С того времени район постоянно увеличивался в размерах, что было зафиксировано камерами не только профессионалов, но и любителей.

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Уникальные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была Оболонь в те годы.

"Оболонь. 70-80-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть разные локации Оболонского района, в частности, без дороги, ведущей к станции метро "Почайна", урочище Наталка, одноименный проспект, где еще не построены торгово-развлекательные центры.

Напомним, Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Однако в 1850-х годах здесь у фонтана с народным названием "Уродина" ночевали бродяги, а также бродили домашние животные.

В 1978 году Киев посетил голландский турист Ганс Орлеманс, тогда путешествовавший по территории Украины. Благодаря своей камере он смог сохранить уникальной фотографии столичных трамваев, сделанных на разных улицах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев – это не только столица Украины и политический центр жизни нашего государства. Это еще и жители, являющиеся его неотъемлемой частью. Энтузиасты истории города собрали фото первой половины 20 века, на которых можно увидеть старый Киев и киевлян.

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