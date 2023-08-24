Киев и киевляне: в сети опубликовали уникальные фото столицы Украины первой половины 20-го века

Киев – это не только столица Украины и политический центр жизни нашего государства. Это еще и жители, являющиеся его неотъемлемой частью. Энтузиасты истории города собрали фото первой половины 20-го века, на котором можно увидеть старый Киев и киевлян.

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Уникальные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство исторических зданий не выдержали проверку временем.

"Киев и киевляне", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть не только архитектуру столицы, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней, но и жителей города. Снимки были сделаны на разных локациях.

Напомним, Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Однако в 1850-х годах здесь у фонтана с народным названием "Уродина" ночевали бродяги, а также бродили домашние животные.

В начале 20-го века Майдан Незалежности в Киеве имел совсем другое название – Думская площадь. Здесь расположен аналог нынешнего Киевсовета, а саму локацию современные киевляне не узнали бы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1978 году Киев посетил голландский турист Ганс Орлеманс, тогда путешествовавший по территории Украины. Благодаря своей камере он смог сохранить уникальные фотографии столичных трамваев, сделанных на разных улицах города.

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