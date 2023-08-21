Как голландец в Киеве трамваи искал. Уникальные фото 1978-го года

В 1978 году Киев посетил голландский турист Ганс Орлеманс, тогда путешествовавший по территории Украины. Благодаря своей камере он смог сохранить для уникальной фотографии столичных трамваев, сделанных на разных улицах города.

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Фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Время изменило некоторые локации со снимков иностранца.

"Путешествие голландца Ганса Орлеманса по советской Украине в поисках трамвая, 1978 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть снимки трамваев, которые турист сделал на разных улицах Киева, в частности, на Оболони и в центре столицы.

Напомним, станция киевского метро "Майдан Незалежности" получила свое настоящее название 26 августа 1991 года. Благодаря фотоаппарату Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на стене перрона.

Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Однако в 1850-х годах здесь у фонтана с народным названием "Уродина" ночевали бродяги, а также бродили домашние животные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 20-го века Майдан Незалежности в Киеве имел совсем другое название – Думская площадь. Здесь расположен аналог нынешнего Киевсовета, а саму локацию современные киевляне не узнали бы.

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