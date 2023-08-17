Фонтан "Чудовище" и место остановки бродячих цирков: как выглядел Майдан Незалежности в Киеве в 1850-х годах. Фото

Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Однако в 1850-х годах здесь, у фонтана с народным названием "Чудовище", ночевали нищие, а также бродили домашние животные.

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Уникальное фото было опубликовано в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Около 170 лет назад эта локация была глухим местом, а не деловым центром столицы.

"Майдан, ориентировочно 1850-е. Это место только начинает притягивать к себе взгляды серьезных строителей, которые пока предпочитают строить в старом городе", – рассказали авторы проекта.

Отмечается, что в то время там преобладает одно- и двухэтажная частная застройка, стоит фонтан, который имел народное название "Чудовище", и торговые лотки. Это было место частой остановки бродячих цирков и цыганских кибиток.

"(Здесь. – Ред.) проходят ярмарки и карнавалы. Летом под открытым небом ночуют бродяги и разные криминальные элементы. Иногда по Майдану бродят козы и коровы, иногда мелкие птицы. Пока это глухое место, а не деловой центр", – добавили авторы "Жажды".

Площадь Незалежности – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город.

В конце XVIII – начале XIX века представляла собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Напомним, станция киевского метро "Майдан Незалежности" получила свое настоящее название 26 августа 1991 года. Благодаря фотоаппарату Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на стене перрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Контрактовая площадь является одной из старейших в Киеве и известна еще со времен Киевской Руси. В 1957 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок площади из здания, в котором сегодня вход в одноименную станцию столичного метро.

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