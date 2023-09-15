Местами туман и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 сентября

В Киеве и Киевской области в субботу, 16 сентября, переменная облачность, без осадков, местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 16 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков, в области местами туман. Температура ночью 7-12°С, днем 19-24°С; по Киеву ночью 10-12°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +20°С…+22°С; Мироновка +21°С…+23°С; Фастов +20°С…+22°С; Яготин +20°С…+22°С; Барышевка +20°С…+22°С; Борисполь +20°С…+22°С.

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Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 16 сентября в Киеве с утра и до самого вечера небо будет ясным. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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