Дожди, местами грозы и до +23 °C: прогноз погоды по Киевской области на 14 июня

В Киевской области в субботу, 13 июня, переменная облачность, синоптики прогнозируют днём дожди, местами грозы. Температура воздуха в регионе достигнет +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 14 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, по области местами грозы. Температура по области ночью 9-14°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Днем начнется очень сильный дождь с грозой, а вечером ему на смену придет дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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