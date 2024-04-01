Местами гроза и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 апреля

В Киеве и Киевской области во вторник, 2 апреля, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза и порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 2 апреля в Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14 ° С тепла, днем 20-25 ° С; в Киеве ночью 12-14°С тепла, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Днем 2 апреля порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 апреля в Киеве ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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