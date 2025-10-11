Квартира сгорела дотла: полицейский помог жителям поврежденного обстрелом дома найти частичку прошлой жизни. Фото

Столичные правоохранители после российской атаки помогали киевлянам находить уцелевшие вещи в их изувеченных квартирах. В частности, они вернулись в одну из сгоревших после вражеского удара квартир вместе с ее 85-летней владелицей.

На пепелище правоохранителям удалось отыскать чудом уцелевшие документы. Об этом сообщили в полиции Киева.

Нашли частичку прошлой жизни

Столичные полицейские после массированной комбинированной атаки России на украинскую столицу 10 октября оказывали горожанам всю возможную помощь, заверили в полиции Киева. В частности, они сопровождали киевлян в их поврежденные квартиры, чтобы те могли забрать уцелевшие вещи.

"Реалии нашего времени: полицейский помогает жителям поврежденного дома найти частичку прошлой жизни. 85-летняя Марина Александровна в сопровождении правоохранителя с болью вернулась в родные стены, чтобы отыскать документы и ценные вещи. Квартира сгорела дотла, но среди пепла и обломков мы нашли не только вещи, но и воспоминания и надежду, что все еще жива", – рассказали в полиции Киева.

Там также показали фотографии из сожженной россиянами квартиры, где посреди пожарища удалось отыскать некоторые важные для пожилой женщины вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября Россия массированно атаковала столицу Украины. В частности, оккупанты попали по многоэтажке, ранив людей.

В первую очередь Россия пыталась поразить столичную энергоинфраструктуру и, к сожалению, имела в этом успехи. Левый берег Киева остался полностью без света после вражеских ударов, поступали и сообщения о перебоях с электроэнергией на правом берегу. Из-за обесточивания были введены изменения в работе метро, также в квартирах киевлян отсутствовала вода.

Всего, по данным городских властей, в городе пострадали 12 человек.

