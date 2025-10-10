В Киеве изменения в работе метро из-за сложной энергетической ситуации: как будут курсировать поезда

Из-за массированной российской атаки на критическую инфраструктуру Киева в работе столичного метрополитена в пятницу, 10 октября, введены вынужденные изменения. Поезда на всех линиях будут курсировать по сокращенному маршруту, а вот интервал между поездами увеличат.

Изменения связаны со сложной энергетической ситуацией, которая стала следствием массированной вражеской атаки. Подробности сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Изменения в работе метрополитена

В результате массированной российской атаки, после которой в столице возникла сложная ситуация с электроснабжением, а часть города осталась без света, киевский метрополитен вынужденно ввел изменения в работе. Затронут они все три ветки.

Красная линия:

поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" — "Арсенальная", интервал движения — 6 минут.

Синяя линия:

поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Теремки", интервал движения – 6 минут.

Зеленая линия:

поезда будут курсировать между станциями "Сырец" — "Выдубичи", интервал движения — 7 минут.

"Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" на данный момент невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием", – добавили в КГВА около 6 часов утра.

Следить за изменениями в работе метрополитена можно на официальных ресурсах КГГА и метрополитена, будут оповещать о них и на станциях подземки.

Как писал OBOZ.UA, после массированной комбинированной атаки на украинскую столицу, во время которой враг использовал и ударные дроны, и баллистику, левый берег Киева остался без света. О частичном обесточивании сообщали и киевляне из правобережной части города.

Фиксировались в столице и трудности с водоснабжением.

