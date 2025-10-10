Левый берег Киева без света после российской атаки: когда восстановят энергоснабжение

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву. В столице есть пострадавшие, под атакой оказалась критическая инфраструктура.

В результате вражеского обстрела обесточена левобережная часть города, есть перебои и с водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Столица частично обесточена

Ситуацию с электроснабжением в Киеве в результате массированной вражеской атаки Клично назвал сложной.

"В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города пока без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением", – рассказал городской голова.

Перебои со светом в столице начались еще после первой волны дроновых атак. Тогда власти города допускали возможность отключений, однако еще выражали надежду, что без них удастся обойтись.

Однако дальше враг задействовал баллистику, после чего на левом берегу Киева электроэнергия исчезла полностью.

СМИ тем временем писали, что перебои со светом фиксируются и в правобережной части столицы.

По состоянию на 4 часа утра энергетики, несмотря на продолжение атаки, начали работы по возвращению света в квартиры киевлян.

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", – заверил мэр.

То, что захватчики нацелились на украинскую энергетику, подтвердила и министр энергетики Светлана Гринчук. Она отметила, что специалисты принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", – призвала Гринчук около 3 часов ночи.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", основная масса "Шахедов", а также запущенная врагом по столице баллистика летели преимущественно на Киевскую ТЕЦ. Энергоинфраструктура стала основной целью и в других регионах нашей страны.

"Если бы не Patriot– последствия были бы прям катастрофические. А так надежда есть. Пока основные удары наносились исключительно по энергетической инфраструктуре в разных регионах. Это было вопросом времени", – отмечено в сообщении.

При этом "Николаевский Ванек" добавил, что в военно-политическом руководстве Украины до этой ночи продолжались дискуссии по поводу ответных ударов по российской энергосистеме – и подчеркнул: технические возможности для подобных ударов возмездия у Украины уже есть.

Другие последствия атаки на Киев

Кличко также перечислил другие последствия вражеских ударов.

По состоянию на 4:00 было известно о по меньшей мере девяти пострадавших. Из них пятеро – госпитализированы.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах. К 4 часам утра пожар был ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки. Горели также автомобили во дворе.

В Деснянском районе, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

В Подольском районе обломки также упали на открытой территории.

Новость дополняется