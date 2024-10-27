В сети показали, как менялся Майдан Незалежности в Киеве с 1910 по 1984 годы. Уникальные фото

Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Благодаря старым фото мы можем увидеть, как менялась эта локация в течение 74 лет.

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Старые фото опубликовали в сообществе "Группа История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Раньше здесь вообще ночевали бродяги, а также бродили домашние животные.

"Главная площадь Киева (1910–1984)", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, как выглядел Майдан Незалежности в начале 20-го века, скорее всего, в период после Второй мировой войны и в середине 1980-х годов прошлого века.

Площадь Независимости – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город. В конце XVIII – начале XIX века представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название – "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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