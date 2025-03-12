Вместо 'Глобуса' – конечная остановка трамваев: уникальное фото Майдана Незалежности в Киеве 1937 года

Майдан Незалежности – самая известная площадь Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. В течение всего времени существования ее внешний вид менялся – например, в 1937 году здесь была конечная остановка трамваев.

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Уникальные фото опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит по-другому.

"1937 год. Будущий Майдан. Интересно, там оказывается разворотное кольцо трамваев. Фонтан по центру тоже интересен", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть, что конечная остановка трамвая ориентировочно находилась на том месте, где сегодня стоит купол ТЦ "Глобус". Кроме того, застройка центральной площади столицы тогда выглядела совсем по-другому – к сожалению, большинство домов не сохранилось до наших дней.

Напомним, как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Теличка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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