Кличко показал первую партию генераторов от мэрии и громады Варшавы, которые получил Киев. Фото

Киев получил первую партию генераторов различной мощности от мэрии и громады Варшавы. Часть оборудования уже направили районам города для запитки домов, где проблемы с возобновлением теплоснабжения.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Оборудование используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.

Что известно

"В Киев поступила первая партия (почти 60 генераторов) от мэрии и громады Варшавы. Следующая партия прибудет в ближайшие дни. В целом польская столица отправила 90 генераторов (большинство из них – дизельные) различной мощности – от 10 до 64 кВт", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что эти источники резервного питания позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы, жилых домов.

Генераторы уже начали развозить в некоторые районы Киева – в частности, для запитки оборудования домов, где проблемы с возобновлением теплоснабжения.

"Я обратился к международным партнерам по поводу помощи Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации, вызванной повреждениями критической инфраструктуры в результате вражеских атак. А именно – предоставить генераторы. Мэр города-побратима Киева – Варшавы – Рафал Тшасковский сам мне позвонил, предложил помощь, и поляки оперативно отправили оборудование. Спасибо мэру Варшавы и нашим польским друзьям за эту крайне необходимую помощь в условиях энергетического кризиса!" – подчеркнул Кличко.

Киевский городской голова напомнил, что в начале этой недели столица получила также от Польши 130 генераторов различной мощности, средства на них собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков пожертвовали почти 2 млн евро. В понедельник прибыла первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги, "в ближайшее время ожидаем следующую".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро пятницы, 30 января, без теплоснабжения оставались 378 столичных многоэтажек. Только в Деснянском районе накануне тепло вернули в более чем 100 домов.

