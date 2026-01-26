Кличко показал 130 генераторов для Киева, на которые поляки собрали почти 2 млн евро за 10 дней. Фото и видео

Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Оборудование используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.

Что известно

"Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности, которые в условиях энергетического кризиса в Украине и столице позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков сдали 8 млн злотых (почти 2 млн евро). В частности, столица получила:

1 дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт;

1 дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт;

20 генераторов FOGO FV20000TE/TRE мощностью 20 кВт каждый;

108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью 12 кВт каждый.

По словам Кличко, общая мощность переданного оборудования – 2 376 кВт.

"Спасибо организаторам сбора, волонтерам и всем неравнодушным! Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков, эффективного взаимодействия и человечности в этой чрезвычайной ситуации. Сегодня прибыла первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги. В ближайшее время ожидаем следующую. Также уже в пути очередная помощь от Варшавы – еще 90 генераторов", – отметил глава КГГА.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получает помощь от международных партнеров, а Польша стала одним из ключевых из них.

"Благодаря полякам украинцы получили много гуманитарной помощи. В том числе для энергообеспечения. А также медицинского оборудования, продуктов питания и других необходимых ресурсов", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.

