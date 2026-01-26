Кличко показал 130 генераторов для Киева, на которые поляки собрали почти 2 млн евро за 10 дней. Фото и видео
Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.
Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Оборудование используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.
Что известно
"Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности, которые в условиях энергетического кризиса в Украине и столице позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы", – рассказал Кличко.
Мэр уточнил, что средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков сдали 8 млн злотых (почти 2 млн евро). В частности, столица получила:
- 1 дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт;
- 1 дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт;
- 20 генераторов FOGO FV20000TE/TRE мощностью 20 кВт каждый;
- 108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью 12 кВт каждый.
По словам Кличко, общая мощность переданного оборудования – 2 376 кВт.
"Спасибо организаторам сбора, волонтерам и всем неравнодушным! Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков, эффективного взаимодействия и человечности в этой чрезвычайной ситуации. Сегодня прибыла первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги. В ближайшее время ожидаем следующую. Также уже в пути очередная помощь от Варшавы – еще 90 генераторов", – отметил глава КГГА.
Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получает помощь от международных партнеров, а Польша стала одним из ключевых из них.
"Благодаря полякам украинцы получили много гуманитарной помощи. В том числе для энергообеспечения. А также медицинского оборудования, продуктов питания и других необходимых ресурсов", – резюмировал Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.
