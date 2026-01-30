На Троещине за ночь подключили 50 многоэтажек: Кличко сказал, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла

В Киеве по состоянию на утро пятницы, 30 января, без теплоснабжения остаются 378 столичных многоэтажек. Только в Деснянском районе накануне тепло вернули в более 100 домов.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Также в городе уже начали действовать графики отключения электроэнергии.

Что известно

"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах столицы", – говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что в течение 29 января в Деснянском районе Киева к отоплению подключили первых более 100 домов. Этой ночью – еще 50. Специалисты продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

Стоит напомнить, что над устранением проблем с теплоснабжением в столице работают более 1 тысячи коммунальщиков. Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов. А также – бригады "Укрзализныци".

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в частности по Киеву и области – враг снова бил по критической инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.

