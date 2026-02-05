Киев получил первую партию генераторов от ЕС: Кличко показал оборудование. Фото

Киев получил первую партию генераторов от Европейского Союза – 177 единиц оборудования. В частности, 135 из них – мощностью 20 кВт.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Источники питания используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.

Что известно

"Киев получил первую партию – 177 генераторов от Европейского Союза. В частности, 135 источников питания мощностью 20 кВт и 42 генератора – по 22 кВт. Город направит их преимущественно для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность", – уточнил Кличко.

Мэр добавил, что генераторы предоставлены из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС – rescEU через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (при Генеральном директорате по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи. Поставки из резерва rescEU полностью финансирует Евросоюз и координирует Европейская комиссия.

"Завтра (6 февраля. – Ред.) ожидаем вторую партию – еще 41 генератор. То есть от ЕС будет в целом 218 генераторов. Спасибо европейским партнерам за эту крайне необходимую помощь в условиях чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Украине и Киеве из-за массированных вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил очередную партию генераторов общей мощностью 3,4 МВт. Гуманитарную помощь в виде 30 единиц оборудования городу предоставила Франция.

