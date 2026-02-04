Киев получил от Франции партию генераторов: Кличко показал оборудование. Фото

Киев получил очередную партию генераторов общей мощности 3,4 МВт. Гуманитарную помощь в виде 30 единиц оборудования городу предоставила Франция.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что город также ожидает партию источников питания из резерва ЕС.

"В Киев поступила гуманитарная помощь от Франции – 30 генераторов общей мощности 3,4 МВт, которые столица передает для нужд КП "Киевтеплоэнерго". Эти источники питания помогут городу усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы и жилых домов", – уточнил Кличко.

Мэр Киева добавил, что помощь оказал Французский кризисный центр Министерства иностранных дел Франции через Европейский механизм гражданской защиты. По его словам, Европейский Союз покрывает значительную часть транспортных расходов, но помощь оказывается именно Французским кризисным центром.

"Спасибо правительству Французской республики за эту крайне необходимую помощь в ситуации энергетического кризиса. Спасибо Министру внешней торговли и инвестиций Франции, Послу Франции в Украине и членам французской делегации, которые передали сегодня помощь Киеву", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.

