Киев остановился: из-за погоды и ДТП столицу сковали многочисленные пробки. Подробности и видео

В Киеве в четверг, 5 февраля, из-за снегопада, который начался накануне, образовались многочисленные пробки. В результате осадков и гололеда дороги превратились в каток, что также привело к ДТП в разных районах города.

Об этом сообщили в социальных сетях. Проблемы для авто есть как на правом, так и на левом берегах столицы.

"На подъеме на улица Елены Телиги фуры массово застряли. Движение затруднено, образуется пробка. Водителям советуем по возможности выбирать альтернативные маршруты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с габаритным транспортом, который из-за большого количества осадков не может нормально двигаться по дорогам, наблюдается и в других районах Киева, а также на въезде в город.

Многокилометровые пробки и многочисленные ДТП затрудняют движение машин и общественного транспорта.

Стоит добавить, что, согласно информации Google Maps, пробки наблюдаются по всему городу, но самая тяжелая ситуация на проспектах Степана Бандеры и Романа Шухевича, где задержка в движении может длиться до 40 минут. Однако на других улицах машины тянутся в среднем от 5 до 20 минут.

В Киеве в четверг, 5 февраля, с последствиями ночного снегопада на дорогах борются более 300 единиц спецтехники. Кроме того, противогололедными средствами, в частности, обрабатывают остановки и узкие тротуары.4

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области 5 февраля облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой снег. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -8°С.

