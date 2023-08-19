Думская площадь вместо Майдана Незалежности и старая ратуша Киева. Уникальные фото начала 20-го века

В начале 20-го века Майдан Незалежности в Киеве имел совсем другое название – Думская площадь. Здесь находился аналог нынешнего Киевсовета, а саму локацию современные киевляне не узнали бы.

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Уникальные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, исторический центр столицы уничтожили время и войны.

"Вот так в начале 20-го столетия выглядел современный Майдан. Тогда площадь называлась Думской, в честь здания городской думы, расположенной на ней", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на опубликованных фото можно увидеть здания, к сожалению, не сохранившиеся до наших дней. Эти фотографии – молчаливые свидетели невероятной красоты нашего города, которой уже больше нет.

Майдан Незалежности – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город.

В конце XVIII – начале XIX века представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Напомним, станция киевского метро "Майдан Незалежности" получила свое настоящее название 26 августа 1991 года. Благодаря фотоаппарату Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на стене перрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Однако в 1850-х годах здесь, у фонтана с народным названием "Чудовище", ночевали нищие, а также бродили домашние животные.

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