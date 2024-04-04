Каналы вместо улиц: в сети показали, какой сначала должна была быть "Киевская Венеция" в 1961 году. Уникальное фото

Столичная Русановка является любимым местом отдыха и прогулок для киевлян. Но мало кто знает, что по первоначальному проекту этот искусственный остров должен был стать настоящей "Киевской Венецией", где вместо уличной сетки хотели провести каналы.

Архивные фото тех лет в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. К строительству массива приступили в начале 60-х годов.

"Строительство Русановки – уникального жилмассива на искусственном острове. Первоначально предполагалось, что вместо уличной сети здесь также будут каналы. На аэрофото 1961 года видно, что их строительство началось, но в дальнейшем от идеи отказались. Теперь здесь бульвары Русановский и Шамо", – написал Степанец.

На опубликованном экскурсоводом фото можно рассмотреть, как именно должен был выглядеть массив по первоначальному замыслу архитекторов.

Напомним, Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

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