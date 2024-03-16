Начали строить секретно, без разрешения Москвы: история появления дворца "Украина" в Киеве. Фото

Дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Архивные фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Строительство здания началось в 1965 году.

"Исторические кадры строительства дворца „Украина". 17 апреля 1970 года в Киеве состоялось открытие дворца "Украина", построенного на месте бывшего продуктового рынка. Началось строительство секретно, ведь в то время план еще не был согласован с Москвой", – рассказал Степанец.

По его словам, потому тогдашнее руководство УССР схитрило и отправило в Москву документы, по которым строили не дворец, а обычный кинотеатр. А когда правда о строительстве открылась, было уже поздно, ведь в проект такого масштаба были вложены большие средства.

"В конце концов, дворец достроили, а его архитекторы получили Шевченковскую премию", – уточнил Степанец.

Национальный дворец искусств "Украина" – крупнейшее концертно-художественное учреждение Киева и Украины, основное место проведения концертов и политических мероприятий в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 1970-х годов в Киеве построили две футуристические АЗС по проекту японской фирмы Tatsuno. Чтобы заправить машину, водители подъезжали под колонку – и сверху к ним спускался специальный шланг.

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