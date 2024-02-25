В сети опубликовали уникальные панорамы киевского Подола в 1955 году. Фото

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Набережная тогда буквально "тонула" в зелени.

"Панорамные фотографии талантливого фотохудожника Андрея Левченко, отсканированные из негативов. На них Киев в 1955 году", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно посмотреть, каким был тогда Подол, увидеть Почтовую площадь до ее перестройки и старый причал, Труханов и Рыбальский острова.

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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