Каким был Крещатик в Киеве до начала Второй мировой войны. Архивные фото

Главная улица Киева – Крещатик, к началу Второй мировой войны выглядела совсем иначе, что можно увидеть благодаря многочисленным старым фото. К сожалению, в сентябре 1941 года красота и архитектура центра столицы Украины была уничтожена серией взрывов, устроенных советскими партизанами.

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Старые снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Восстановительные работы в центре города продолжались до начала 50-х годов.

"В 1941-м отступавшие советские войска заменяли всю улицу. 24 сентября взрывы раздавались целый день. Тушить пожар было сложно, трубы водопровода оказались поврежденными. Чтобы уберечь другие кварталы, немцы разрушали близлежащие здания. Через несколько дней сгорело большинство Крещатика, Прорезной и Институтской", – говорится в сообщении.

Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. 6 ноября 1943 года советские власти вернули себе столицу Украины.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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