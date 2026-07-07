Российские удары уничтожили более 100 АЗС: грозит ли украинцам дефицит топлива

Число российских ударов по автозаправочным станциям в Украине уже превысило сотню. Отмечается, что это может привести к сокращению запасов топлива, что создает риски как подорожания, так и возможного дефицита. В то же время украинский рынок топлива уже адаптировался к военным условиям благодаря децентрализованной системе поставок, а минимизировать риски поможет максимально упрощенный импорт топлива.

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Об этом рассказал главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии СМИ. По его словам, повреждение автозаправочных станций означает потерю не только самих объектов, но и запасов топлива, которые там хранились.

Отмечается, что это автоматически сокращает предложение на рынке и создает предпосылки для роста цен или временных перебоев с поставками. Эксперт подчеркивает, что возможные последствия не ограничатся отдельными регионами. Если в какой-то области будет повреждена топливная инфраструктура, дефицит придется компенсировать за счет поставок из других областей. Из-за этого нагрузка на логистику может возрасти по всей Украине.

В то же время Ус считает, что украинский топливный рынок уже продемонстрировал высокую способность адаптироваться к военным условиям. За годы полномасштабной войны операторы создали более гибкую систему поставок, которая значительно меньше зависит от крупных централизованных баз.

По его словам, именно децентрализация является одним из главных преимуществ Украины. В отличие от России, где значительная часть ресурсов сосредоточена в крупных логистических центрах, украинская система имеет множество отдельных маршрутов и точек поставок. Из-за этого врагу гораздо сложнее нанести критический удар по всей топливной инфраструктуре одновременно.

Для снижения рисков эксперт предлагает максимально упростить ввоз топлива из-за рубежа. По его мнению, импорт не должен ограничиваться пошлинами или другими административными барьерами. Чем быстрее топливо будет поступать в Украину с европейских рынков, тем легче будет компенсировать потери после российских атак и поддерживать стабильное снабжение потребителей.

Он также обратил внимание на подход, который, по его словам, в настоящее время рассматривает Россия. Речь идет о возможном снижении экологических стандартов топлива с целью увеличения объемов его производства. Эксперт предупреждает, что такой шаг может временно расширить предложение на рынке, однако в то же время приведет к более быстрому износу двигателей и ухудшению экологической ситуации. Именно поэтому Украине не стоит идти по такому пути даже в условиях войны.

Россия усилила атаки на сети украинских АЗС

В течение 3–6 июля российские войска нанесли серию ударов по автозаправочным станциям в различных регионах Украины. Под обстрел попали объекты крупнейших топливных сетей, в частности SOCAR, OKKO, WOG, "БРСМ", BVS, Marshal и UKRNAFTA в Полтавской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также в Харькове и Киеве. В результате атак были повреждены или полностью разрушены заправочные комплексы, возникли пожары, есть погибшие и раненые среди работников и гражданских лиц. Об этом пишет Forbes.

Представители топливного рынка отмечают, что в последнее время количество нападений на гражданские автозаправочные комплексы существенно возросло. По словам маркетингового директора "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, только за последний месяц в Украине было атаковано около 100 АЗС различных сетей, а его компания зафиксировала восемь прямых попаданий. В "Укрнафте" сообщили, что с начала года уже приостановили работу шести автозаправочных комплексов из-за российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.

В правительстве уверяют, что дефицита топлива пока нет

Несмотря на риски, о которых говорят эксперты, украинские власти подчеркивают, что на сегодняшний день поводов для беспокойства нет. Министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству сообщил, что рынок топлива работает стабильно, а страна обеспечена необходимыми запасами.

По его словам, импортные поставки осуществляются без перебоев, логистические маршруты функционируют в штатном режиме, а операторы рынка располагают достаточными ресурсами для обеспечения потребностей населения и бизнеса. Именно поэтому на данный момент никаких предпосылок для возникновения дефицита топлива в гражданском секторе нет.

Власти готовят новые механизмы защиты

В то же время правительство уже работает над дополнительными мерами, которые позволят сохранить стабильность рынка даже в случае новых массированных атак на топливную инфраструктуру. Как отметил министр, аналогичный опыт Украина уже получила во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда существовали риски для мирового рынка нефти. Тогда совместные действия государства и участников рынка позволили избежать перебоев с поставками.

В настоящее время правительство ежедневно координирует работу с областными военными администрациями, сетями автозаправочных станций и импортерами. Обсуждаются новые логистические решения, которые позволят быстро доставлять топливо даже в случае повреждения отдельных объектов инфраструктуры.

Одним из таких решений может стать использование мобильных схем поставок, когда топливо будет доставляться напрямую транспортом без накопления больших запасов на отдельных нефтебазах. Отмечается, что это позволит уменьшить возможные потери в случае новых российских ударов.

Кроме того, правительство совместно с представителями топливного бизнеса разрабатывает механизм страхования или создания специального компенсационного фонда. Предполагается, что он поможет операторам быстрее восстанавливать поврежденные АЗС, компенсировать убытки и обеспечивать бесперебойные поставки топлива даже после атак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля украинские водители начинают видеть на АЗС новые европейские обозначения топлива. Рядом с привычными названиями или вместо них появляются маркировки E5, E10, B7 и B10, которые указывают не на октановое число, а на содержание биокомпонентов в топливе.

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