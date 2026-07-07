На каждый пост о проблемах российской экономики набрасывается масса комментаторов, которые говорят, что нам уже четыре года обещают, а она всё не рушится, поэтому все эти обещания ничего не стоят.

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Давайте разберемся.

Никто не обещал и не обещает "две-три недели". Огромная мобилизованная экономика не может рухнуть за несколько месяцев или даже за пару лет. Процесс её упадка постепенный, главное, чтобы он был необратимым, то есть чтобы не было признаков оздоровления.

А какой тогда смысл в этих публикациях?

Систематические публикации на тему российской экономики призваны подтвердить, что признаков оздоровления нет, процесс упадка идет по плану, более того – постепенно набирает темп.

Здесь комментаторы скажут, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. И будут правы. Толстый – это Европейский Союз, который поддерживает Украину финансово (и поэтому важно поддерживать этот контакт, проводить евроинтеграционные реформы, выполнять взятые на себя обязательства и т. д.). Тонкий – это россия, которой сегодня никто не помогает: Иран сам едва живой, Северная Корея имеет большие щеки и пустой желудок, а Китай аккуратно истощает россию, при этом не допуская стремительного коллапса.

Быстро бывает только в сказках.

Мельницы Божьи мелют очень медленно, но неумолимо.